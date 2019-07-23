Татар-информ

23 июля 2019, 21:55

Спорт

Сабинский район принял чемпионат и первенство Уральского и Приволжского ФО по картингу

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Спорт

Сабинский район принял чемпионат и первенство Уральского и Приволжского ФО по картингу

В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из 36 городов России.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Богатых Сабах состоялся 4-й этап чемпионата и первенства Уральского и Приволжского федеральных округов по картингу, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из 36 городов России.

На старт вышли 20 воспитанников клуба «КАМАЗ-карт», половина из которых представляла команду «КАМАЗ-мастер Юниор».

Юные гонщики сразились за победу в шести классах: «Микро», «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс-Макс Юниор» и «KZ-2». По итогам соревнований татарстанцы заняли четвертое общекомандное место.



Лучший результат показали картингисты из Тольятти – LADA SPORT ROSNEFT, завоевав 401 очко; на втором месте оказалась сборная Тюменской области – 342 очка; третье место завоевала картингисты из Красногорска – 307 очков.

Четвертое и пятое места завоевали «КАМАЗ-мастер Юниор 2» (Набережные Челны) – 275 очков и «КАМАЗ-мастер Юниор 1» (Набережные Челны) – 253 очка соответственно.

 

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