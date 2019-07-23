В Чувашии погибли водитель и пассажирка вылетевшего в кювет внедорожника из Татарстана

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Чувашии погибли водитель и пассажирка вылетевшего в кювет внедорожника «Хендэ» из Татарстана. Об это сообщается на официальной странице ГИБДД Республики Чувашия в Инстаграме.

«Накануне около 21.30 в Янтиковском районе Чувашии водитель "Хендэ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил опрокидывание в кювет», – уточняется на странице в соцсети.

В результате аварии водитель и пассажир иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.