Динара Прокопьева

23 июля 2019, 11:42

Экономика и финансы

Татарстан выделит 4 млн рублей на покупку спутниковых тарелок для жителей 160 населенных пунктов

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Экономика и финансы

Татарстан выделит 4 млн рублей на покупку спутниковых тарелок для жителей 160 населенных пунктов

Фото: Рамиль Гали/архив

Право на компенсацию за покупку оборудования в размере до 7300 рублей получат жители населенных пунктов, где невозможно устойчивое цифровое вещание.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Жителям населенных пунктов Татарстана, где прием цифрового эфирного телевидения затруднен или отсутствует полностью, будут компенсировать покупку оборудования для приема спутникового телевидения. Об этом сообщил министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин на брифинге в Кабмине РТ, посвященном переходу на цифровое телевещание.

«Мы знаем, что в Татарстане около 160 населенных пунктов, где будет отсутствовать устойчивый сигнал цифрового телевещания. Проанализировав эти 12 тыс. домохозяйств, мы видим, что 92% из них уже пользуются либо IP TV, либо имеют спутник. При этом 8% жителей данных населенных пунктов смотрят аналог», — сказал глава республиканского ведомства. 

Порядка тысячи домохозяйств не смогут подключиться к цифровому ТВ после отключения аналога, даже если их жители купят специальные приставки. Им предоставят возможность смотреть бесплатно 20 каналов через спутник. 

«Было принято специальное решение о том, что если ты подключаешь спутниковое телевидение, то 20 каналов на спутнике ты будешь смотреть бесплатно. Введен специальный тариф по всем операторам спутникового телевидения», — сказал Хайруллин.

По его словам, покупка оборудования для приема спутникового ТВ — «удовольствие не из дешевых с точки зрения единовременных затрат».

«Возникает вопрос: почему человек должен за это платить деньги? С этой целью принято постановление Правительства республики, которое говорит: если ты проживаешь на территории, где отсутствует уверенный прием эфирного вещания, и ты нуждаешься в покупке спутникового оборудования и относишься к категории социально-незащищенных граждан, то государство в лице Правительства республики компенсирует единовременные затраты на покупку этого оборудования», — пояснил министр.

По прогнозам жители около 560 домохозяйств могут рассчитывать на единовременную компенсацию до 7300 рублей. Для этого из бюджета Татарстана планируют выделить 4 млн рублей. Подать документы на компенсацию можно не позднее 1 декабря 2019 года в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат).

С 14 октября 2019 года в Республике Татарстан будет осуществлен полномасштабный запуск цифрового ТВ с бесплатным просмотром 20 каналов. Одновременно отключится аналоговое эфирное телевидение. В республике его до сих пор смотрят около 118 тыс. домохозяйств.

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