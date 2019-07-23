Участники Мастерового двора в Елабуге проведут около 20 мастер-классов для гостей Спасской ярмарки

(Елабуга, 23 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках Спасской ярмарки в этом году в Елабуге впервые будет реализован проект «Мастеровой двор города Елабуги».

Творческий проект Елабужского музея-заповедника с некоммерческой организацией «Планета добра» выиграл конкурс на предоставление субсидий в рамках нацпроекта «Культура» и проводится под эгидой Министерства культуры РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

С 30 июля по 4 августа на улице Гассара развернется настоящий Мастеровой двор с участием мастеров из 14 регионов России, а также Украины. 56 народных умельцев почти неделю будут проводить мастер-классы для елабужан, гостей города и Спасской ярмарки. Так, здесь можно будет научиться выдуванию из стекла, узнать об особенностях ковроделия, гончарного ремесла, кружевоплетения, войлоковаляния, вязания оренбургских платков, ткачества и др.

«Основная цель проекта — популяризация народных художественных промыслов и народного творчества. Особое внимание уделяется гражданам предпенсионного возраста, безработным, людям с ограниченными возможностями здоровья», — отмечает заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Спасская ярмарка в Елабуге будет проходить с 2 по 4 августа.

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