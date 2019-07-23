В Росстате назвали самую распространенную зарплату в России

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Большинство россиян зарабатывают 23,5 тыс. рублей в месяц, пишут «Известия» со ссылкой на Росстата.

Как пояснили в Федеральной службе государственной статистики, это «модальный (то есть чаще всего встречающийся) показатель заработка в стране за апрель 2019 года», который отражает реальный доход большинства граждан.

Медианный показатель заработка (статическая величина, показывающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше) составил 34,4 тыс. рублей. Средний показатель зарплаты — 47,7 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в этом году прокуроры помогли жителям Татарстана получить 347 млн рублей долгов по зарплате.

В Центре занятости населения Казани рассказали, на какую работу и с какой зарплатой могут устроиться татарстанцы без высшего образования.

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