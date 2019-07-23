Трое жителей Ижевска жестоко расправились с казанским таксистом из-за авто

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Трое жителей Ижевска жестоко убили казанского таксиста ради автомобиля. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК России по Удмуртской Республике.

«21 июля в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении жителя Казани. Мужчина работал в службе такси, 20 июля выехал с пассажирами в Ижевск и пропал без вести», – уточнили в следкоме республики.

По версии следствия, трое жителей Ижевска решили убить водителя такси и забрать его авто. Для этого они отправились в Казань, где на парковке возле ТРЦ «Ривьера» стали искать таксиста, который согласится отвезти их в Ижевск. Довезти троицу согласился 25-летний водитель «Лады». По пути злоумышленники задушили мужчину кабелем, машину отогнали в Ижевск, а тело убитого закопали в лесу.

Троих подозреваемых задержали. Им предъявлены обвинения по статье «Убийство из корыстных побуждений». На время следствия все трое злоумышленников помещены под стражу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.