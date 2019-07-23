Динара Прокопьева

23 июля 2019, 11:08

Общество

Малоимущим татарстанцам возместят стоимость приставок для цифрового ТВ

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Общество

Малоимущим татарстанцам возместят стоимость приставок для цифрового ТВ

Фото: Михаил Захаров

Рассчитывать на компенсацию до 1000 рублей могут многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти Татарстана вводят компенсацию затрат на покупку приставки для приема сигнала цифрового телевещания. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на брифинге в Кабмине РТ, посвященном переходу на цифровое телевещание.

«Есть компенсация, которая касается широкого круга граждан. Если телевизор до 2012 года выпуска, то, чтобы принимать цифровое телевидение, гражданин приобретает соответствующую приставку. Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо представить документы о факте приобретения оборудования и его установки, а также сведения о доходах на каждого члена семьи», — сказала Зарипова.

Право на получение компенсаций предоставляется четырем категориям граждан. Во-первых, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Они также должны быть получателями ежемесячного пособия на ребенка. Во-вторых, одиноко проживающие пенсионеры (семьи, состоящие из пенсионеров), в возрасте 70 лет и старше, среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей. В-третьих, одиноко проживающие инвалиды (семьи, состоящие из инвалидов), среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей.

Компенсация будет предоставляться в размере фактической стоимости цифровой приставки, но не более 1000 рублей. Министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин сказал, что стоимость базовой приставки в республике составляет 950 рублей.

Подать документы на компенсацию можно не позднее 1 декабря 2019 года в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства. Для этого понадобятся всего два документа: справки, подтверждающие доходы каждого члена домохозяйства за три месяца до момента подачи заявления о компенсации; документ, подтверждающий оплату приобретенной цифровой телевизионной приставки. При этом семьям с детьми, которые являются получателями ежемесячного пособия на ребенка, не нужно подавать документы о доходах.

С 14 октября 2019 года в Республике Татарстан будет осуществлен полномасштабный запуск цифрового ТВ с бесплатным просмотром 20 каналов. Одновременно отключится аналоговое эфирное телевидение. В республике его до сих пор смотрят около 118 тыс. домохозяйств.

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