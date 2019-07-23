За членов нового Молодежного парламента РТ татарстанцы смогут проголосовать на портале госуслуг

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Татарстане с 25 июля начинается конкурс по формированию Молодежного парламента РТ. Жители республики могут проголосовать за кандидатов на портале госуслуг. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ Ильдар Суфияров.

«Первый этап конкурса пройдет с 25 июля по 15 августа приемом заявок на сайте Молодежного парламента, который будет запущен также 25 июля», — сообщил спикер.

Он добавил, что заявка должна включать в себя личное заявление, анкету участника, согласие на обработку данных, программу участников, в которой должны быть прописаны инициативы кандидата и видеоинтервью.

«Следующий этап пройдет 16 — 19 августа, тогда муниципальные Молодежные парламенты проведут свои заседания, на которых изберут минимум двух кандидатов. Именно они продолжат борьбу в конкурсе», — отметил Суфияров.

На этапе с 22 августа по 6 сентября конкурс включает проведение мероприятий с участием кандидатов по вовлечению молодежи в конкурсное голосование по формированию состава Молодежного парламента.

«Каждый кандидат обязан принять участие не менее чем в двух мероприятиях, которые определяются кандидатом самостоятельно. В случае неучастия кандидата в мероприятиях он отстраняется от участия в конкурсе», — подчеркнул спикер.

Голосование за кандидатов пройдет с 22 августа по 6 сентября на портале госуслуг.

Итоги конкурса будут подведены с 9 сентября 20 сентября. Победителями конкурса по списку кандидатов от муниципальных районов, городских округов признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в соответствующем муниципальном образовании РТ.

Численный состав будет составлять 100 членов, в нем будут представлены две категории от районов и молодежных организаций — 45 и 35 соответсвенно. Численность самовыдвиженцев составит 20 человек.

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