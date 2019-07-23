Почти два года за решеткой проведет житель Казани, который обозвал и избил полицейского

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Почти два года в колонии строгого режима проведет житель Казани, который обозвал и избил полицейского. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 25 марта 2019 года 28-летний ранее судимый казанец, будучи в нетрезвом виде, в одном из магазинов на улице Баки Урманче публично оскорбил сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей», – уточнил Галиев.

Кроме того, мужчина несколько раз ударил стража порядка ногой в колено.

Суд признал злоумышленника виновным по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначил ему наказание в виде 1 года и 9 месяцев колонии строгого режима.



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