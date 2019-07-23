Волонтеры WorldSkills Kazan 2019 начнут работать с 1 августа

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Первая группа из 30 волонтеров WorldSkills Kazan 2019 начнет готовить площадку Kazan Expo к международному чемпионату рабочих профессий в начале августа, сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

«С 1 августа для нас начинается операционный период. Первые 30 волонтеров выходят на площадку Kazan Expo. А иностранные и иногородние волонтеры приедут 18 августа», — рассказал он.

Всего на соревнования привлекут 3500 волонтеров. Большая часть добровольцев — 2715 человек — будет работать с гостями и участниками мирового чемпионата — встречать, помогать с аккредитацией, транспортом, питанием.

Также множество добровольцев привлекут для работы с иностранными делегациями. На позиции атташе набрали 350 человек со знанием английского, немецкого, китайского, арабского и многих других языков. Некоторые из них, например, Марина Усеинова — профессионалы с большим опытом работы переводчика.

«Я серебряный волонтер, работаю с Универсиады. Я атташе-переводчик, бегло говорю на английском. Пока не знаю, какие делегации мне достанутся. Уже работала с Индонезией и Австралией», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Усеинова.

Кроме того, 350 волонтеров будут работать на соревновательных площадках, а еще 75 человек будут помогать на улицах города.

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