ВСК и Игорь Акинфеев запускают совместный социальный проект

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный Игорем Акинфеевым.

«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк. — Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола».

«Фонд „Страна футбола“ создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны — ВСК», — рассказал Игорь Акинфеев.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

Фонд «Страна Футбола» учрежден Игорем Акинфеевым. Цель фонда — создание современной и эффективной системы отбора, обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов, популяризация футбола и содействие созданию благоприятных условий для развития детско-юношеского футбола в России.

Игорь Акинфеев — российский футболист. С 2004-го по 2018 год — игрок национальной сборной России. Пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, обладатель кубка UEFA, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.