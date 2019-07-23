Конкурсный отбор на соискание грантов для развития образования на русском языке завершается 25 июля

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). До 25 июля принимаются заявки на конкурс для юридических лиц на соискание грантов в рамках государственной программы «Развитие образования», который проводит Министерство просвещения РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

«Гранты на общую сумму более 300 млн рублей будут предоставлены победителям конкурса из федерального бюджета в форме субсидий», — говорится в сообщении.

Конкурс направлен на развитие открытого образования на русском языке и проведение крупных социально значимых мероприятий для его популяризации.

Соискатели должны иметь опыт реализации международных, всероссийских, межрегиональных программ и проектов в области защиты, поддержки и продвижения русского языка и российского образования. Коммерческие проекты рассматриваться не будут.

Заявки участников конкурса подаются до 11 утра (по мск) 25 июля в Минпросвещения РФ по адресу: 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2, кабинет 213, с пометкой «Департамент управления имущественным комплексом и конкурсных процедур».

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