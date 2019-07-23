В селе Новотроицкое Тукаевского района после капремонта открылся сельский дом культуры

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В селе Новотроицкое Тукаевского района республики после капитального ремонта открылся сельский дом культуры, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Открытие состоялось при участии заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиевва замминистра культуры РТ Дамира Натфуллина, главы Тукаевского района Фаила Камаева.



В здании 1973 года постройки строители выполнили внутренние отделочные работы, отремонтировали пол, заменили коммуникации, входные и межкомнатные двери, вместо старых окон установили стеклопакеты и обновили фасад.



Дом культуры включает библиотеку, зал хореографии, зрительный зал на 170 мест. Планируется, что в данном СДК будут проводиться все важные мероприятия в жизни села, а с начала учебного года заработают детские кружки. Набор в них будет объявлен в самое ближайшее время.



Программа строительства многофункциональных культурных центров на 50, 100, 200 и 300 мест в сельских населенных пунктах Татарстана реализуется с 2012 года.



За этот период в республике построено 285 объектов культуры, в том числе в 2019 году ведется строительство 21 многофункционального центра (сельского клуба).

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