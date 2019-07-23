Фаттахов о Молодежном парламенте РТ: Мы ждем и рэперов и экстремалов

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Для Министерства по делам молодежи Татарстана важно, чтобы в новый Молодежный парламент республики вошли представители разных аудиторий. Об этом журналистам заявил глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Есть стереотип, что в такого рода органах, в Молодежном парламенте, в частности, участвуют только активные молодые люди, между собой их называют „комсомольцами“, мне не нравится это. Некие провластные, конъюнктурные ребята. Для нас очень важно сформировать парламент из разных молодых людей, — сказал он. — Есть запрос на обновление, на то, чтобы эти люди на самом деле представляли молодежь, а не маленькую часть активных людей, которые хотят видеть себя у власти где-то в будущем. Неважно, рэпер он, экстремальщик, представитель творческой молодежи, который даже ни разу в Госсовете не был. Нам важно, чтобы в Молодежном парламенте была представлена разная молодежь. Этот момент очень важен».

При этом министерство ставит цель максимально рассказать о возможности участвовать в конкурсе по формированию Молодежного парламента РТ.

«Это самый сложный момент — чтобы не получилось, что к концу выборов опять увидели те же самые лица», — отметил Фаттахов.

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