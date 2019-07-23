В Казани впервые показали форму волонтеров и оргкомитета WorldSkills

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани презентовали новую форму для организаторов и волонтеров мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Одежда в красных и синих тонах соответствует международным стандартам движения WorldSkills International, рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

«Сегодня готовы 4950 комплектов. Самые ходовые размеры — S и М, потому что средний возраст волонтеров 22-23 года, но есть и большие размеры — до 3XL», — уточнил он.

У организационного комитета из 1230 человек форма в сине-серых тонах , включает в себя футболку и толстовку, стоит около 2 тыс. рублей. А ярко-красные комплекты с серыми элементами наденут 3,5 тыс. добровольцев.

Кстати, форма волонтеров стоит дороже — около 4 тыс. рублей, потому что включает в себя не только футболку и толстовку-бомбер, но и бейсболку, дождевик и штаны, которые трансформируются в шорты.

Экипировку на время соревнований предоставят бесплатно, а после соревнований персонал и волонтеры смогут оставить себе футболки на память.

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