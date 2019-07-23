(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин проконтролировал готовность объектов Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) к переходу на цифровое эфирное вещание.

«Татарстан на 100% готов к приему цифрового телевещания», — заявил министр корреспонденту ИА «Татар-информ».

В рамках подготовки муниципальных образований и объектов РТПЦ к переходу на «цифру» Хайруллин посетил Казанский телецентр, который распространяет цифровой сигнал на 486 населенных пунктов, где проживают более 1,3 млн татарстанцев.

Глава Минсвязи РТ осмотрел мобильные центры консультационной поддержки населения, которые выезжают в районы, аварийно-профилактическое оборудование, а также посетил аппаратную и кабины контроля за телевещанием. Кроме того, он оценил два цифровых передатчика выходной мощностью по 5000 Вт каждый, предназначенные для работы в стандарте DVB-T2.

«Мы должны дать людям возможность бесплатно смотреть 20 каналов в хорошем качестве на любом телевизоре. Наша задача создать для этого все условия и проинформировать людей», — подчеркнул министр.

По его словам, в Татарстане 68% людей ежедневно включает телевизор.

На территории телецентра расположены антенно-мачтовое сооружение (башня) высотой 180 м, цифровая телевизионная антенна, центр кодирования и мультиплексирования, предназначенный для приема цифрового пакета федеральных телерадиопрограмм, и передающая станция спутниковой связи, которая доставляет цифровой сигнал до эфирных цифровых передатчиков по всей территории республики.

Аналоговое эфирное телевещание отключат в Татарстане 14 октября. Раньше с помощью обычной антенны жители республики могли бесплатно смотреть от трех до десяти каналов, с переходом на «цифру» они получат возможность бесплатного просмотра 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.

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