Татар-информ

23 июля 2019, 11:02

Культура

Миляуша Айтуганова: «Мы уже созрели для кинофестиваля среди школьников»

Культура

Миляуша Айтуганова: «Мы уже созрели для кинофестиваля среди школьников»

Фото: архив

В Казани планируют провести фестиваль, который позволит выявить среди учащихся школ талантливых режиссеров, сценаристов и операторов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани планируют провести кинофестиваль для школьников, который позволит выявить талантливых режиссеров, сценаристов и операторов. Для такого фестиваля организация по вопросам развития кинематографа «Татаркино» уже готова, сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Я считаю, что мы уже созрели для кинофестиваля среди школьников. Я хочу, чтобы это был ежегодный фестиваль совместно с Министерством образования РТ», — сказала Айтуганова.

Сейчас в Интернете очень много контента, который набирает большое количество просмотров, и тенденция такова, что хорошо воспринимается контент с юмором, например, смешные видео с животными. Именно эту энергию нужно направить в профессиональное русло, поделилась директор «Татаркино».

«Я хочу выйти с инициативой такого фестиваля на Минобр РТ и, возможно, на Минмол РТ. Я говорю о тех, кто не просто пишет сценарии, а еще и снимает, например, о молодых операторах школьного возраста», — добавила спикер.

Чем больше у нас будет тех, кто интересуется кино и кому нравится это делать, тем быстрее мы получим гениального режиссера, подытожила Айтуганова.

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