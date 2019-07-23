Татар-информ

23 июля 2019, 10:28

Культура

«Татаркино» организует мастер-классы для всех желающих с участием Бондарчука, Бекмамбетова и Учителя

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Культура

«Татаркино» организует мастер-классы для всех желающих с участием Бондарчука, Бекмамбетова и Учителя

Фото: архив

На мастер-классах обучат поиску инвесторов для проекта и правильному оформлению документов на получение субсидии.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). «Татаркино» планирует пригласить на мастер-классы для всех желающих таких режиссеров, как Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов и Алексей Учитель. В рамках семинаров планируют обучить поиску инвесторов и правильному оформлению документов на получение субсидии. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«В следующем году мы хотим сделать акцент на образование, то есть на мастер-классы, вебинары с известными кинематографистами. Реально пригласить Тимура Бекмамбетова. Если Федору Бондарчуку предложить, он тоже не откажется, также мы дружим с Алексеем Учителем, и, кстати, у него есть своя серьезная киношкола», — сказала Миляуша Айтуганова.

В рамках обучения планируют охватить такие вопросы, как правильное оформление документов на получение субсидии, поиск спонсоров и инвесторов через порталы, которые аккумулируют информацию.

«Если мы попробуем через вебинары и точечные мастер-классы дать новые знания и приглашать именитых кинематографистов, то продвижение обязательно будет. Причем это будут открытые мероприятия для всех желающих», — добавила директор «Татаркино».

«Единственный вопрос — сколько это будет стоить. Но даже если мы объявляем, что приезжает Бондарчук, я уверена, что на его мастер-класс и за деньги пойдут», — поделилась спикер.

Сейчас в кинотеатре «Мир» у «Татаркино» есть киноклуб и все для того, чтобы приглашать именитых людей, показывать картины и обсуждать их.

«Нужно только запланировать под это бюджет, а работа в этом направлении вполне осуществима», — сообщила Айтуганова.

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