(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Татарстанский проект фильма «Алмачуар» прошел в третий этап питчинга на кинофестивале в Казахстане. Создатели картины запросили на реализацию проекта 20 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы участвовали с Ильшатом Рахимбаем в питчинге, где хорошо зарекомендовали себя. Сейчас мы на третьем этапе питчинга, который состоится, скорее всего, в августе, и там уже будет понятно, на какой проект выделит деньги Министерство культуры Казахстана», — сказала Миляуша Айтуганова.

Проект по произведению Галимджана Ибрагимова «Алмачуар» есть в школьной программе, и в случае его экранизации он сможет стать наглядным пособием в учебном процессе во всех школах, добавила она.

«На наш проект мы запросили около 20 млн рублей. Там не было фиксированной суммы, часть дает государство, часть придется искать у инвесторов», — поделилась директор «Татаркино».

Драматическое произведение повествует о поучительной истории дружбы крестьянского мальчика и его коня.

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