СМИ: производители повседневных товаров уменьшили размер упаковок до 20%

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С 2012-го по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7 — 20% в зависимости от категории. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование GfK Rus.

Аналитики изучили покупки 20 тыс. домохозяйств. «Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма», — говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, незначительно снижают его стоимость или совсем не меняют ее. Например, молоко уже много лет в рознице продается в упаковках 920-985 мл, соки — по 900 мл, шоколадки — по 95-90 г, крупы — по 900 г и т. д.

Уменьшать упаковку производители начали после кризиса 2008-2009 годов, чтобы цены резко не повышались, подчеркнула вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова. По ее словам, разница в 30-50 мл для покупателя незначительна, зато он чувствителен к повышению цены, из-за чего продажи могут падать.

Как отметил гендиректор Союзмолока Артем Белов, снижение доходов заставило производителей вводить новые форматы фасовки. Так, по его словам, потребители могут купить как экономичную большую упаковку, когда продукт в пересчете на литр оказывается более выгодным по цене, так и меньшего размера — тогда она стоит чуть дешевле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.