Мошенники начали использовать фальшивые версии FaceApp

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Злоумышленники начали использовать фальшивые версии популярной программы FaceApp, способной омолаживать или состаривать изображения людей, для оформления подписок на платные приложения или рекламу. Об этом сообщает пресс-служба антивирусной компании ESET, чьи аналитики и обнаружили проблему.

Киберпреступники предлагают скачать версии приложения, якобы обладающие расширенным функционалом. При попытке установить их появляется множество всплывающих окон, и из-за невнимательности пользователи оформляют подписку. Кроме того, им предлагают начать получать уведомления, что также являются частью мошеннической схемы.

Одну из фейковых программ эксперты обнаружили даже в магазине приложений Google Play. «Ссылка ведет на файлообменный сервис mediafire.com, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО», – отметили они.

Кроме того, злоумышленники занялись продвижением поддельных приложений через YouTube. Один из размещенных на видеохостинге роликов получил свыше 150 тыс. просмотров, а количество переходов по ссылке превысило 90 тыс.

В связи с угрозой, исходящей от мошенников, специалисты посоветовали загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store. При этом также следует обращать внимание на комментарии пользователей, рейтинг и число загрузок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию.

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