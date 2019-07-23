Экспортный акселератор для выхода на зарубежные рынки запустят в Татарстане

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Для субъектов малого и среднего бизнеса Татарстана, собирающихся выйти на зарубежные рынки, в августе-сентябре Фонд поддержки предпринимательства РТ вместе с международной компанией KPMG запустят специальный экспортный акселератор. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

«Акселерационная программа позволит сформировать у субъектов МСП комплексное понимание и структурный подход для начала ведения экспортной деятельности: от выбора рынка до расчета логистического маршрута и минимизации юридических и финансовых рисков», – отмечается в сообщении ведомства.

Основные занятия состоятся в Казани с 26 августа по 21 сентября текущего года. Дополнительные мастер-классы будут организованы с 23 сентября по 15 октября в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах.

Для выявленных по итогам акселератора потенциальных экспортеров будет произведен поиск импортеров, сформировано коммерческое предложение, проведена экспертиза экспортных контрактов и их сопровождение.

Участниками программы могут стать субъекты МСП, ранее не занимавшиеся экспортом, но обладающие экспортным потенциалом. Для участия в работе акселератора следует до 8 августа заполнить анкету по ссылке – https://anketolog.ru/s/244876/0RHdnnY5, пояснили в министерстве.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, Татарстан стал одним из лидеров Приволжского федерального округа по развитию экспорта малого и среднего предпринимательства. Основными экспортными партнерами республики традиционно являются страны Западной Европы и страны СНГ. Расширяется сотрудничество с государствами Персидского залива.

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