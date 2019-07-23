Татар-информ

23 июля 2019, 08:24

Наука и образование

Опубликован самый короткий тест на IQ из трех задач

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Наука и образование

Опубликован самый короткий тест на IQ из трех задач

В 2005 году правильно ответить на три простых вопроса смогли лишь 17% участников теста.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Опубликован самый короткий тест по проверке интеллектуальных способностей. «Тест на когнитивную рефлексию» еще в 2005 году придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Daily Mirror.

Тест состоит из трех простых математических заданий, формулировка которых, впрочем, побуждает испытуемых давать очевидные, но неправильные ответы, отмечает газета.

Первая задача предлагает определить стоимость мяча, если вместе бейсбольная бита и мяч стоят 1,1 доллара, причем цена биты больше цены мяча на один доллар.

При решении второй задачи нужно ответить на вопрос, сколько времени понадобится 100 машинам на текстильной фабрике, чтобы изготовить 100 вещей, если пять машин производят пять вещей за пять минут.

Третья предлагает узнать, когда кувшинки покроют половину поверхности озера, если на то, чтобы покрыть ее всю, им понадобится 48 дней и их число каждый день увеличивается в два раза.

Тест был разработан для проведения исследования, участниками которого стали более 3 тыс. человек, включая студентов таких престижных американских университетов, как Гарвардский и Йельский. При этом «правильно ответить на все три вопроса смогли только 17% испытуемых», констатирует издание.

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