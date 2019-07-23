Названы регионы России с наивысшим уровнем заболеваемости астмой среди детей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор перечислил регионы России с наиболее высоким уровнем заболеваемости детской астмой согласно данным за 2017 год, передает RT.

Больше всего впервые заболевших астмой и астматическим статусом среди детей младше 14 лет оказалось в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тыс. детского населения.

На втором месте оказалась Челябинская область (306,1 случаев), третьей стала Новосибирская (285,7). На четвертой и пятой позициях разместились Новгородская и Томская области с 283,1 и 270,4 случая соответственно.

При этом в целом по стране уровень заболеваемости астмой среди детей до 14 лет в 2017 году составил 127,3 случаев на 100 тыс. несовершеннолетних соответствующего возраста. Это меньше, чем в 2016-м, когда он равнялся 135 случаям на 100 тыс. детей.

Всемирная организация здравоохранения относит заболеваемость астмой детского населения к индикаторам качества среды обитания, напомнили при этом в Роспотребнадзоре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство здравоохранения РФ перечислило регионы России с наибольшей распространенностью рака.

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