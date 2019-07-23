Росстандарт предложил уменьшить размеры парковочных мест на улицах

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Минимальные размеры парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину. Об этом рассказал газете «Известия» глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Новые нормы содержатся в предварительном национальном стандарте «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», проходящем сейчас общественное обсуждение. Пока же в соответствии со строительными нормами и правилами «Стоянки автомобилей» от 2011 года минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности для легковой машины составляют 5,3 на 2,5 метра.

При этом предполагается, что теперь размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги, то ширину уменьшат до 2 метров, длину же увеличат до 5,5 метра, а если под углом – ширину оставят прежней, тогда как длину уменьшат до 5 метров, отмечает издание.

«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», – объяснил Шумский. По его мнению, изменение габаритов машино-мест будет стимулировать россиян в городах переходить с кроссоверов и внедорожников на малолитражки.

Предварительный национальный стандарт включен в национальный план стандартизации на 2019 год и должен быть утвержден в ноябре. Он позволяет опробовать нововведения на практике до разработки ГОСТа, уточнили в Росстандарте.

По мнению заместителя руководителя Федерации автовладельцев России Дмитрия Клевцова, уменьшение размеров позволит увеличить количество машино-мест при той же площади дорожной сети на 15–20% (без учета улиц, где сейчас парковка не вписывается в норматив из-за узкой проезжей части). При этом эксперт уверен, что нововведение выгодно местным властям, так как они смогут увеличить количество платных муниципальных парковок.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.