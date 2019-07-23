Татар-информ

23 июля 2019, 06:30

ОбществоЗдоровье и среда

Казанский хоспис получил грант Президента РФ на абилитацию больных детей

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ОбществоЗдоровье и среда

Казанский хоспис получил грант Президента РФ на абилитацию больных детей

По Татарстану в развитии навыков приспособления к жизни, когда полное излечение невозможно, нуждаются свыше тысячи маленьких пациентов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Казанский хоспис выиграл грант Президента России на абилитацию больных детей. Общий размер гранта составляет 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Хоспис подал соответствующую заявку, когда в учреждении поняли, что для помощи хронически больным детям необходима специальная выездная служба. Ведь в круглосуточном стационаре хосписа для детей имеется только 17 мест, причем очередь расписана на год вперед.

«Большинство подопечных нашего хосписа – это дети со сроком дожития более пяти лет. Да, у них отсутствует реабилитационный потенциал, и мы не можем восстановить наших пациентов. Но мы можем сделать так, чтобы их состояние не усугубилось <...>», – рассказал председатель правления хосписа и Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

На грантовые средства будут осуществляться выезды к маленьким пациентам врача, медсестры, психолога и специалиста по ЛФК. Для больных детей организуют специальный курс приобретения навыков самообслуживания, а для родителей – основ ухода и оказанию необходимой помощи дома. Помимо этого, семьям с тяжелобольными несовершеннолетними при необходимости будут бесплатно выдавать приобретенные на средства гранта кислородные концентраторы и откашливатель.

Абилитация – это развитие навыков приспособления к жизни, когда полное излечение невозможно. По Татарстану в подобной помощи нуждаются более тысячи детей, страдающих тяжелыми хроническими прогрессирующими заболеваниями.

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