Казанские студентки завоевали «золото» Европейских игр по настольному теннису

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Студентки ИЭУП им. Тимирясова добились хороших результатов на Европейских играх среди университетов по настольному теннису, сообщает Федерация настольного тенниса республики.

Так, Иванова Диана, Охотникова Екатерина и Шадрина Дарья завоевали «золото» в командных соревнованиях, Охотникова Екатерина добилась первого места в личном разряде, а на вторую ступень пьедестала почета поднялась Шадрина Дарья.

Европейские игры проходили в итальянском городе Камерино с 14 по 21 июля.

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