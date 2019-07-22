Фарид Мухаметшин подведет итоги работы Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин примет участие в заключительном заседании Общественной молодежной палаты при республиканском парламенте, дав оценку деятельности молодых парламентариев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подведет итоги работы Общественной молодежной палаты и расскажет о принципах формирования Молодежного парламента РТ, который будет создан после осенних выборов в Государственный Совет Республики Татарстан», – пояснили в пресс-службе.

Общественная молодежная палата формировалась из депутатов Госсовета РТ, а также представителей молодежных общественных организаций и молодых представителей муниципалитетов, которые делегировали своих членов. Молодежный парламент РТ предлагается формировать путем голосования в Интернете через портал госуслуг России. Кроме того, в нем появится дополнительная категория членов – самовыдвиженцы. Это могут быть лидеры студенческого самоуправления, представители работающей молодежи и профсоюзные деятели, а также спортсмены, журналисты, певцы, блогеры, геймеры.

Голосовать за членов Молодежного парламента смогут татарстанцы в возрасте до 30 лет, имеющие учетную запись на портале госуслуг РФ. По информации Министерства информатизации и связи РТ, в настоящее время 57,5% жителей республики в возрасте от 14 до 30 лет имеют возможность участвовать в голосовании, а это свыше 469,8 тыс. человек. Практически во всех районах, кроме Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского и Тукаевского, численность зарегистрированных пользователей превышает 50%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.