Татар-информ

23 июля 2019, 06:44

Общество

Реконструкция центральной улицы Нурлата ведется в семи зонах

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Общество

Реконструкция центральной улицы Нурлата ведется в семи зонах

Фото: nurlat-tat.ru

Первая зона включает отрезок от улицы Гиматдинова до улицы Советская.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Примерно 16 единиц спецтехники и от 50 до 60 человек ежедневно заняты на работах по реконструкции центральной улицы Карла Маркса в городе Нурлате. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома по инфраструктурному развитию Рустам Габдрахманов, пишет местная газета «Дружба».

Работы в рамках реконструкции улицы Карла Маркса ведутся во всех семи зонах. Первая зона включает отрезок от улицы Гиматдинова до улицы Советская. Тут дорожники снимают дорожное полотно, здесь же организуют зеленую зону, оборудуют велодорожки и тротуары, перекладывают инженерные сети.

На «кольце» строители также демонтируют старое дорожное покрытие и бордюры. Самые заметные работы, конечно, ведутся в центральной части улицы. Появились видимые очертания сквера «Театральный», где почти завершена укладка брусчатки и сформирована зеленая зона.



«Сейчас выполняется устройство буронабивных свай под сцену», – отметил Рустам Габдрахманов.

В сквере «Семейный» активно продолжаются работы по устройству подпорной стены-скамьи и пешеходных тропинок. На каждом участке параллельно задействованы различные городские службы.

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