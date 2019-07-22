В «Хазинэ» откроется выставка печатной графики молодых художников Татарстана и Италии

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ 25 июля откроется выставка печатной графики молодых художников «Узнавание / Riconoscimento. Россия – Италия», сообщает пресс-служба музея.

Молодежный проект «Узнавание» является одним из очередных выставочных проектов Экспериментальной творческой мастерской «Графком» и ее руководителя – известного казанского художника Александра Артамонова, почетного члена Российской академии художеств, заслуженного деятеля искусств РТ.

Идея проекта возникла в ходе визита делегации итальянских художников в Казань в августе прошлого года. Тогда Артамонов предложил для молодых графиков тему памяти и ее интерпретации в различных техниках искусства эстампа.

В проекте приняли участие художники из разных городов Италии и России. Среди них были Вирджиния Даль Марго (Милан), Лукреция Заффарано (Милан), Джакомо Ламбруго (Джуссано), Глория Лаваньини (Генуя), Кристиано Риццо (Боргоманеро), Регина Иксанова (Набережные Челны), Регина Маврина (Зеленодольск), Айгуль Мунирова (Набережные Челны), Екатерина Семина (Зеленодольск) и другие.

При создании своих произведений они опирались на историческую и эмоциональную память. Итальянцы использовали хрестоматийные образы русской иконы, матрешки, птицы Алконост и другие, пытаясь через символы и аллегории понять историю Россию и русский национальный характер. Россияне обращались к творениям итальянских архитекторов в России; итальянской кухне и итальянскому театру. Для каждого из молодых художников страна, к которой были обращены их мысли и творчество, стала ближе и понятнее, что и является главной идеей проекта «Узнавание».

Открытие выставки запланировано на 15 часов.

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