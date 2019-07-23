Артисты Тукаевского района дали праздничный концерт в парке Победы Автограда

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Однодневные перекрестные концерты от самодеятельных артистов Лениногорского, Черемшанского, Мензелинского и Тукаевского районов прошли в Татарстане, сообщают «Челнинские известия».



Так, жители Автограда смогли бесплатно посетить праздничный концерт «Тукайлылар сынатмыйлар» в парке Победы. Перед жителями города выступили ансамбль «Сарвина», Виолетта Бухарова с чувственным танцем, Диана Еримеева и Айзиля Фархетдинова со своими лучшими вокальными номерами.



Юная звездочка, победительница республиканских конкурсов Самира Галиуллина, исполнившая композицию про рок-н-ролл, удивила горожан артистизмом и талантом.



Выступление артистов состоялось под эгидой партии «Единая Россия». В концерте также приняли участие татарстанские депутаты.

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