В Камских Полянах завершается капремонт креативной молодежной площадки за 9,5 млн рублей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны близится к завершению капитальный ремонт молодежного центра «Алан». На работы из республиканского бюджета было выделено 9,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Основная часть работ выполнена: отремонтирована кровля и фасад, обновлены инженерные коммуникации, заменены окна. Дизайнеры оформили стены кафе, актового зала и холла. Строителям еще предстоит благоустроить прилегающую территорию, установить оборудование и новую мебель.





В стенах обновленного центра созданы условия для самореализации молодежи. С нетерпением ждут открытия центра и представители старшего поколения Камских Полян – в 2017 году в здании молодежного центра «Алан» был оборудован класс, где проводятся занятия с пенсионерами – студентами института третьего возраста.

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