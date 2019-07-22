Татар-информ

23 июля 2019, 03:34

Общество

В Камских Полянах завершается капремонт креативной молодежной площадки за 9,5 млн рублей

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Общество

В Камских Полянах завершается капремонт креативной молодежной площадки за 9,5 млн рублей

Фото: e-nkama.ru

Основная часть работ выполнена: отремонтированы кровля и фасад, обновлены инженерные коммуникации, заменены окна.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны близится к завершению капитальный ремонт молодежного центра «Алан». На работы из республиканского бюджета было выделено 9,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Основная часть работ выполнена: отремонтирована кровля и фасад, обновлены инженерные коммуникации, заменены окна. Дизайнеры оформили стены кафе, актового зала и холла. Строителям еще предстоит благоустроить прилегающую территорию, установить оборудование и новую мебель.



В стенах обновленного центра созданы условия для самореализации молодежи. С нетерпением ждут открытия центра и представители старшего поколения Камских Полян – в 2017 году в здании молодежного центра «Алан» был оборудован класс, где проводятся занятия с пенсионерами – студентами института третьего возраста.

 

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