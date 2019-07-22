Солисты группы «Лучина» выступили в менделеевском Центре социальной помощи

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Творческая группа «Лучина» дала концерт для получателей социальных услуг Центра социальной помощи «Саулык» («Здоровье»), пишут «Менделеевские новости».



В зале царила дружеская атмосфера. Солистки группы Инна Килеева и Марианна Сабирова исполнили народные песни на удмуртском, марийском, кряшенском, татарском и русском языках. Аккомпанировал солисткам Данияр Кабиров.





Его сольное выступление стало настоящим украшением концерта. Музыкант исполнил композиции на курае и варгане. Артисты поделились своим теплом и зарядили зрителей волной позитива, отмечает источник. От публики тоже чувствовалась отдача – они одаривали артистов благодарными улыбками и теплыми аплодисментами.



В завершение концерта зрители и сотрудники Центра тепло поблагодарили артистов за талантливое и душевное исполнение музыкальных произведений.

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