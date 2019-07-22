Бугульминские библиотекари организовали «Экономическую азбуку» и рассказали о значимости денег

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В рамках акции «Подросток» в Зеленорощинской сельской библиотеке состоялся информационно-познавательный час «Экономическая азбука». На него были приглашены юные читатели с целью пополнения их экономических знаний и развития интеллектуальных способностей, пишет «Бугульминская газета».



С помощью мультимедийного проекта библиотекарь показала и рассказала присутствующим об истории возникновения денег, их значимости для человека.





Посетители узнали, как появились рубль и копейка, что такое бартер и купля-продажа, из каких частей состоит монета и банкнота.



Библиотекарь дала краткую характеристику книгам, в которых есть информация об экономических понятиях и логические задачи. Затем для присутствующих была организована викторина, где участникам нужно было вспомнить пословицы и поговорки про деньги, ответить на литературные вопросы и разгадать экономические ребусы.



За правильные ответы участники получали жетоны номиналом в «1 ум», благодаря которым в завершение мероприятия выявили победителей. Самых лучших наградили памятными сертификатами.

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