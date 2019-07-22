В селе Тарлаши Лаишевского района отпраздновали День озера

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В селе Тарлаши Лаишевского района отметили День озера. На живописном берегу Архиерейского озера, на полуостровке, который сельчане именуют «Мысок», собрались более сотни гостей праздника, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Отметить праздник пришли не только местные жители, но приехали и сельчане из Никольского, Орла, Габишево, Песчаных Ковалей, а также столицы республики.





День озера проводится в третий раз по инициативе местных жителей. Праздник открылся выступлением габишевского ансамбля «Веснавея». Под заводные народные песни и шлягеры прошлых лет гости Мыска пускались в пляс.





Глава Никольского сельского поселения Эрнест Алеев поздравил всех с праздником, отметив самых активных сельчан. Кульминацией праздника стало появление Царя и Царевны-лебедь – они приплыли в Тарлаши на лодке. Следом за ними прибыл еще один сказочный персонаж – Кикимора болотная. Герои призвали гостей праздника беречь природу, а также следить за порядком в селе.





Для детей были организованы игры с призами. Разделившись на несколько команд, юные гости путешествовали по станциям и участвовали в квестах. Отдельно наградили ребят, участвующих в конкурсах рисунков и поделок. Рядом разместилась экспозиция с плодами их творчества.





Когда дети стали водить хоровод, на праздник заявились непрошенные гости – разбойники, но детвора победила их в водном бою и прогнала злодеев прочь.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Среднее Девятово Лаишевского района состоялся традиционный праздник Родника.

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