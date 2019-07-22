Герой СССР Борис Кузнецов принял участие в турнире по рыбной ловле на реке Меша

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). На реке Меша в Лаишевском районе состоялся фестиваль рыбака – соревнования по рыбной ловле в двух дисциплинах: ловле на фидер и ловле хищника на спиннинг, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Почетным гостем турнира стал единственный в Татарстане Герой Советского Союза, житель города Лаишево Борис Кузнецов.





Участие в состязании приняли 52 человека.





Рыболовы, занявшие призовые места, получили полезные призы – спиннинг и катушки. Каждый участник получил грамоту и поощрительный приз за участие. В финале турнира для всех участников приготовили наваристую уху и шашлыки.

В Татарстане в настоящее время проживают 1233 ветерана Великой Отечественной войны. В республике делается все, чтобы каждый из них был окружен заботой и вниманием.

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