Татар-информ

22 июля 2019, 22:44

Общество

Врачи КДМЦ: Состояния подростка, попавшего в жуткую аварию в Башкирии, удовлетворительное

Общество

Врачи КДМЦ: Состояния подростка, попавшего в жуткую аварию в Башкирии, удовлетворительное

В перевернувшемся автобусе находились 39 челнинцев — сотрудники компании «Лидер-Транс» и члены их семей, возвращавшиеся со сплава.

(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ»). Состояния подростка, попавшего в жуткую аварию в Башкирии, удовлетворительное, об этом врачи сообщили мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву во время его визита в КДМЦ.

Наиль Магдеев посетил Камский детский медицинский центр, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего в ДТП в Башкирии 13-летнего подростка. Главный врач КДМЦ Тимур Мубаракшин сообщил, что на сегодняшний день медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

 

«В Камском детском медицинском центре имеются необходимые специалисты, медикаменты для оказания профессиональной помощи пострадавшему. Все лечение согласовывается с Детской республиканской клинической больницей», — заявил глава учреждения.

14 июля на трассе в Башкирии перевернулся автобус. Он следовал по маршруту Миндигулово — Набережные Челны. В салоне находились 39 челнинцев — сотрудники компании «Лидер-Транс» и члены их семей, возвращавшиеся со сплава. В результате ДТП шесть человек погибли, 10 получили травмы, один подросток поступил на лечение в травматологическое отделение КДМЦ. 

 

Ранее сообщалось, что из больницы Челнов выписали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии.

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