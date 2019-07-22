Татар-информ

22 июля 2019, 23:52

Сельское хозяйство

В Алексеевском районе аграрии приступили к косовице гороха и «рыжика»

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Сельское хозяйство

В Алексеевском районе аграрии приступили к косовице гороха и «рыжика»

Фото: alekseyevsk.ru

На 22 июля в ряде хозяйств уже совершили пробные выходы в поля.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Алексеевском районе неподалеку от поселка Березовая Грива, на поле народного предприятия «Алексеевское» началась косовица гороха, пишет газета «Заря».

Поэтому неслучайно именно здесь состоялось выездное совещание. Руководители сельхозформирований отчитались главе района Сергею Демидову о готовности к страде.

На 22 июля в ряде хозяйств уже совершили пробные выходы в поля. Кроме того, в хозяйствах «Красного востока» ведется уборка масличной культуры – «рыжика».

Глава района Сергей Демидов пожелал хлеборобам хорошего урожая и удачи в проведении уборочной кампании.

На совещании руководителям хозяйств был представлен и новый агроном района – Валерий Поповнин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что парад комбайнов Альметьевского района продемонстрировал готовность техники к уборке урожая.

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