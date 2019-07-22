В РТ за махинации с автокредитами на более 8,6 млн рублей будут судить четверых жителей Казани

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить четверых жителей Казани за махинации с автокредитами на сумму более 8,6 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 2016-2017 годах фигуранты дела и их неустановленные сообщники оформляли автокредиты на подставных лиц. Затем мошенники переоформляли документы на автомобили, сами машины продавая третьим лицам. В результате махинаций пострадали четыре банка.

Казанцев обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Фигуранты не признали свою вину. Одного из них заключили под стражу, остальных троих поместили под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд. В отношении неустановленных сообщников мошенников дело выделено в отдельное производство.

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