Татар-информ

22 июля 2019, 20:00

Общество

Федеральный Сабантуй 2021 года пройдет в Югре

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Общество

Федеральный Сабантуй 2021 года пройдет в Югре

Василь Шайхразиев предложил объединить Сабантуй с праздниками коренных народов Севера.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В 2021 году федеральный Сабантуй пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.

В Ханты-Мансийском автономном округе уже сформировали рабочую группу и оргкомитет мероприятия.

Для обсуждения праздника заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев встретился в Нижневартовске с губернатором Югры Натальей Комаровой. Он выразил уверенность, что усилиями двух регионов федеральный Сабантуй пройдет на высочайшем уровне.

«Для участия в федеральном Сабантуе мы приглашаем гостей, руководителей нашей автономии, России, стран ближнего зарубежья, глав диаспор. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 500 должностных лиц», — рассказал Шайхразиев. Он предложил объединить Сабантуй с праздниками коренных народов Севера, проживающих в Югре.

Заместитель Премьер-министра Татарстана предложил провести праздник 19 июня 2021 года в Нижневартовске. После встречи Комарова поручила главе города проанализировать потенциал и гостиничные возможности Нижневартовска, чтобы решить вопросы с приемом множества гостей.

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