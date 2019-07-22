Киберспортсмены из КГЭУ защитят честь России на студенческом ЧМ по League of Legends

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Киберспортсмены из Казанского государственного энергетического университета примут участие в международном студенческом турнире International College Cup 2019 по League of Legends. Об сообщается на сайте соревнования.

Казанцы являются единственными представителями СНГ, помимо них в турнире примут участие 11 команд из Китая, Северной Америки, Европы, Кореи, Тайваня, Гонконга, Океании, Турции, Бразилии, Вьетнама и Таиланда.

League of Legends — ролевая видеоигра с элементами стратегии в реальном времени, цель большинства режимов игры — последовательное уничтожение всех вражеских строений, защищающих главное здание на базе команды.

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