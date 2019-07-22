Андрей Кондратьев: В грантовой поддержке НКО на федеральном уровне применен опыт РТ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Грантовый конкурс для НКО в Татарстане стал примером для других регионов в поддержке социально-значимых инициатив. Об этом на заседании Консультативного совета общественных объединений при партии «Единая Россия» рассказал советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев.

«Наш грантовый механизм поддержки взаимодействия с общественными организациями изучается не только на региональном уровне, он сейчас взят в основу на федеральном уровне», — подчеркнул спикер.

На заседании был дан старт новому грантовому конкурсу НКО для поддержки социально значимых некоммерческих проектов в городах и районах республики. Андрей Кондратьев отметил, что у конкурса просматривается хорошая динамика: «Если в 2014 году у нас было порядка 50 заявок, то уже в 2017-м году — 219 заявок».

Из полученных заявок гранты выигрывают почти половина грантополучателей, на цели которых ежегодно Правительством республики выделяется 35 млн рублей. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выделил наиболее популярные объекты деятельности НКО.

«Сфера приложения их сил весьма многообразна. Популярно патриотическое, ветеранское направление, социальная поддержка, защита прав граждан, добровольчество и волонтерство, которое прочно вошло в нашу с вами жизнь», — рассказал Председатель Госсовета РТ.

На основе собственного опыта о роли некоммерческих организаций в реализации нацпроектов рассказала зампредседателя ГС РТ Татьяна Ларионова.

«Общественная организация афганцев Апастовского муниципального района. Ребята собрались, выяснилось, что практически у всех есть личный транспорт, многие профессионально занимаются вождением автомобилей или машин. Они на своем участке вышли с контролем за состоянием тех работ, которые выполняются. Представили нам и свое видение, еженедельную фотоинформацию», — отметила Ларионова, добавив, что приветствует такое участие общественной организации в контроле за нацпроектом «Безопасные и качественные дороги».

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