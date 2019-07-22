В Казани возбуждено дело после того, как девочка сломала позвоночник, упав с лестницы в цирке шапито

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Казани возбуждено уголовное дело после того, как четырехлетняя малышка сломала позвоночник, упав с лестницы в цирке шапито. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК Росиси по РТ Андрей Шептицкий.

«Вечером 18 июля Казани местная жительница вместе с 4-летней дочкой пришла на цирковое представление в цирк шапито "Аква шоу" на улице Зорге. В перерыве они стали спускаться вниз по лестнице. В какой-то момент под ребенком проломилась ступень, и девочка упала на асфальтное покрытие», – уточнил Андрей Шептицкий.

В результате падения ребенок получил компрессионный перелом позвоночника и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.



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