СМИ: «Русский Prado» от УАЗа будет производиться в Елабуге

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Производство глубоко модернизированного внедорожника «УАЗ Патриот», который в компании назвали «Русским Prado», могут перенести из Ульяновска в Елабугу, сообщает Drom со ссылкой на собственные источники.

Внедорожник предполагается производить на заводе совместного предприятия Ford Sollers: здесь более современное оборудование, чем на предприятии в Ульяновске.

«Русский Prado» анонсировали в апреле, он будет построен на отдельной лонжеронной раме и получит переднюю независимую и зависимую заднюю подвески. Автомобиль оснастят 2,3-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и турбодизелем объемом 2,2 литра.

Дизайн внедорожника также изменится — появятся новые фары, дверь багажного отделения и решетка радиатора. Кроме того, новый УАЗ будет безопаснее, чем нынешний «Патриот».

Стоить новинка будет около 1,5 млн рублей.

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