В Казани подписано соглашение о сотрудничестве между православной семинарией и исламской академией

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани соглашение о сотрудничестве заключили Казанская православная духовная семинария и Болгарская исламская академия.

Документ подписали ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Это событие историческое. Подписание договора — это основополагающая часть, потом пойдет дорожная карта и фундаментальное сотрудничество. Это новая страница в истории России», — сказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Соглашение касается социальных и нравственных сфер, богословских исследований, просвещения молодежи, работы с заключенными, борьбы с наркоманией и абортами, добавил митрополит.

«Направлений для сотрудничества много — например, образовательное, научное и просветительское», — сообщил ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

«Мы сотрудничаем с Научно-образовательной теологической ассоциацией, которую возглавляет владыка Иларион (митрополит Волоколамский — прим. Т-и), и надеемся, что тот опыт, который имеется у семинарии и который успели наработать мы, будет работать на благо нашей страны», — подчеркнул Данияр Абдрахманов.

Ректор Болгарской академии Данияр Абдрахманов подарил митрополиту Феофану книгу «Изге Болгар» или «Святой Болгар», а митрополит в свою очередь вручил ректору Библию на татарском языке.

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