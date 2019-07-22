В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о госпрограммах по водообеспечению и освещению сел

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Завтра, 23 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвящённая выполнению госпрограмм по водообеспечению и освещению сел.

В мероприятии примут участие заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» Евгений Волков и другие представители фонда.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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