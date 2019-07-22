Минсвязи РТ: В четырех районах Татарстана возможно отключение теле- и радиопрограмм

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). С 23 по 26 июля в четырех районах Татарстана возможно отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания в период с 9 до 15 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Завтра, 23 июля, отключение может затронуть село Учалле Азнакаевского района, а 24 июля – село Урсаево Заинского района. 25-го числа вещание может прекратиться в поселке городского типа Актюбинский Азнакаевского района и селе Мордовская Кармалка Лениногорского района, а 26-го – в деревне Новая Чишма Альметьевского района.

Кроме того, сегодня, 22 июля, в зоне вероятного отключения программ находились Старое Шугурово Лениногорского района и Черемшан Черемшанского района.

Причиной отключений являются плановые ремонтные работы на объектах филиалов РТРС «РТПЦ Республики Татарстан». «Министерство информатизации и связи Республики Татарстан просит жителей республики отнестись с пониманием к проводимым работам», – отмечается в сообщении.

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