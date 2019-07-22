Восемь лет колонии получил житель Татарстана, который убил и закопал в навозе подчиненного жены

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Восемь лет колонии строгого режима получил житель Татарстана, который убил и закопал в навозе подчиненного жены. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководитель СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что летом 2017 года в селе Татарский Кандыз Бавлинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 44-летним Винером Сараевым и 56-летним скотником, работавшим на ферме его сожительницы, произошел конфликт. Поводом послужило то, что работник нецензурно обругал женщину», – уточнил Шептицкий.

Сараев связал обидчика возлюбленной ремнем, после чего жестоко его избил. От полученных травм мужчина скончался. Тогда Сараев вместе с еще одним работником фермы, падчерицей и ее мужем завернули убитого в одеяло, вывезли из села и закопали тело в навозной куче.

Суд признал Винера Сараева виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строго режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале октября 2017 года у села Татарский Кандыз в навозной куче было обнаружено тело 55-летнего мужчины, который работал скотником на местной ферме.

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