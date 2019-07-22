В «ЦифроЛете» Елабужского института КФУ отдохнули и пополнили знания 170 школьников

(Елабуга, 22 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках двух тематических смен образовательного лагеря «ЦифроЛето», организованного Елабужским институтом К(П)ФУ, отдохнули 170 детей.

Смены «Территория цифровой безопасности» и «Цифровая Россия и профессия будущего» были проведены в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба вуза.

В течение двух недель школьники посещали занятия по 3D-моделированию, диджитал-компетентности, диджитал-физике, веб-технологиям, ментальной арифметике, астрономии и другим дисциплинам. Кроме того, дети изучали азы китайского языка и посетили инжиниринговый центр КФУ.

По словам организаторов, занятия носили практикоориентированный характер — было много практических занятий и различных опытов.

В августе стартует третья смена лагеря «ЦифроЛето», в рамках которой там отдохнут 130 школьников. На реализацию идеи вуз получил из федерального бюджета примерно 11 млн рублей.

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