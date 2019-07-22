В Елабуге выберут 20 дворовых территорий для участия в проекте «Наш двор»

(Елабуга, 22 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге руководство исполкома города совместно с управляющими компаниями, а также представителями ТОС и ТСЖ завершило объезд дворовых территорий. Работа велась в рамках подготовки к участию в партийном проекте «Единой России» «Наш двор», сообщили в исполкоме.

В рамках пятилетней программы запланирован комплексный ремонт дворов в городах и районных центрах Татарстана. Ожидается, что в следующем году по программе «Наш двор» будут благоустроены 20 дворов Елабуги.

«Среди дворов, которые мы объезжали, много дворов по типу “коробка“: например, это такие адреса, как Нефтяников, 16 и 16а. Это большие территории, при этом там мало элементов благоустройства. Здесь планируем провести масштабные комплексные работы, начиная с озеленения и заканчивая расширением дорожного покрытия. Также есть дворы, где есть точечное благоустройство, например, есть спортивно-игровая зона для игры в волейбол, но она не соответствует нормативу. Имеются дворы, где вообще отсутствуют детские игровые площадки и нужно расширить парковочную площадку», – отметил руководитель горисполкома Кирилл Мокшин.

«Всю собранную информацию будем анализировать, обобщим и определим дворы, которые войдут в программу следующего года», – заверил он.



По словам Мокшина, в разработке проектов благоустройства дворов будут участвовать сами жители.

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